Mädchen (8) frontal von Auto erfasst und schwer verletzt

Gießen/Reiskirchen - Ein achtjähriges Mädchen stieg aus einem Omnibus und wurde von einem Auto erfasst! Ein Rettungshubschrauber und Notfallseelsorger kamen wegen des tragischen Unfalls in Reiskirchen östlich von Gießen zum Einsatz.

Unfall in Reiskirchen-Bersrod: Ein Rettungshubschrauber brachte ein schwer verletztes Mädchen in eine Klinik. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am gestrigen Dienstag gegen 15.36 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Reiskirchen-Bersrod, wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte.

Demnach stieg das Mädchen an der Haltestelle Talstraße aus einem Linienbus aus. Danach überquerte die Achtjährige direkt hinter dem Bus die Ortsdurchfahrt. Zugleich näherte sich in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Bus ein Auto.

Der 33-jährige Fahrer des Wagens konnte nicht mehr bremsen: Sein Auto erfasst das Mädchen frontal. Die Achtjährige wurde auf die Straße geschleudert und schwer verletzt.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die Schwerverletzte. Sie riefen einen Rettungshubschrauber herbei, der das Mädchen auf dem schnellsten Weg in eine Klinik flog.