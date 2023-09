24.09.2023 16:14 Mann fährt mit E-Scooter auf Schiene und wird von Zug erfasst - tot!

In Velbert kam es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang!

Von Maurice Hossinger

Velbert - An einem Bahnübergang nahe Düsseldorf kam es am heutigen Sonntag zu einem tödlichen Unfall! Die Polizei kümmert sich aktuell noch vor Ort um die Sicherung der Unfallstelle. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Nach Angaben der Polizei war das bislang noch nicht identifizierte männliche Opfer gegen 11.50 Uhr mit seinem E-Scooter über die Kuhlendahler Straße gefahren. Am dortigen Bahnübergang musste er jedoch seine Fahrt kurz unterbrechen, um einen heranfahrenden Zug von links durchzulassen. Als dieser weg war, fuhr der Mann mit dem E-Scooter auf die Gleise, missachtete allerdings einen nun von rechts kommenden Zug. Unfall 26-Jährige kommt mit Auto von Straße ab und landet in Böschung: Schwer verletzt Innerhalb kürzester Zeit wurde er vom Zug erfasst und tödlich verletzt. Der Zugführer erlitt dabei einen gewaltigen Schock und musste durch einen Rettungswagen betreut werden. Wie die Polizei mitteilte, sei die Bahnstrecke auch am Nachmittag weiterhin für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Personalien des Verstorbenen dauern an.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa