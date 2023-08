Mann schwebt nach Fahrrad-Sturz in Lebensgefahr! Hubschrauber im Einsatz

Erkrath – Ein Rentner (70) ist in Erkrath mit seinem Fahrrad verunglückt, jetzt kämpft er um sein Leben.

Der Radler wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) © Kreispolizeibehörde Mettmann

Nach Polizei-Angaben hatte der 70-Jährige keinen Helm getragen, als er am gestrigen Donnerstag von seinem Rad stürzte. Der Mann befinde sich in Lebensgefahr, hieß es am Freitagmorgen.

Demnach war er gegen 16.50 Uhr auf der Schlüterstraße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als das Unglück seinen Lauf nahm.

Laut Zeugen soll der Rentner in Höhe der Hausnummer 5 bei dem Versuch, von der Fahrbahn auf den Gehweg zu wechseln, die Kontrolle über sein Rad verloren haben.

Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall demnach nicht beteiligt. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerst verletzten 70-Jährigen in eine Klinik.