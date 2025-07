30.07.2025 16:32 Mann stirbt bei Explosion in Kehl: Kollegen müssen Tragödie mitansehen

Explosion im Kehler Hafen! Für einen Arbeiter in einer Firma in Kehl (Ortenaukreis) kam am Dienstagabend jede Hilfe zu spät.

Von Johanna Baumann

Kehl - Explosion im Kehler Hafen! Für einen Arbeiter in einer Firma im Ortenaukreis kam am Dienstagabend jede Hilfe zu spät. Alles in Kürze Explosion in Kehler Hafen: Arbeiter stirbt bei Verpuffung.

Verunglückter war mit Reinigungsarbeiten beschäftigt.

Sechs Kollegen mussten die Tragödie mitansehen.

Kriminalpolizei ermittelt Ursache der Explosion.

Die Einsatzkräfte befanden sich im Großeinsatz vor Ort. © Kamera24 - News In der Firma BK Bioenergie soll es gegen 19 Uhr zu einer Verpuffung in einem Abluftkamin gekommen sein. Laut Polizei war der Verunglückte zu diesem Zeitpunkt mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Er erlag trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. "Der Mann stirbt durch die Flamme, die sich bei einer Verpuffung in der Produktionsanlage gebildet hat. Sechs seiner Arbeitskollegen müssen die Tragödie mitansehen", teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell, wie es zu der Explosion kommen konnte. Kriminaltechniker untersuchen derzeit die Unfallstelle. Am Mittwoch war eine Bergung des Toten noch nicht möglich. Laut der Stadt müsse die Polizei den Unfallort noch freigeben. Die betroffenen Arbeitskollegen werden durch Seelsorgeeinheiten betreut.

