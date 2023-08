Mann stürzt mit Sitz-Rasenmäher 10 Meter ab! Notarzt muss sich in Steinbruch abseilen

Zehn Meter ist ein 79-Jähriger mit einem Aufsitzrasenmäher in Herdecke (NRW) in die Tiefe gestürzt, die Rettungsaktion entpuppte sich als echte Herausforderung.

Von Nicole Reich

Herdecke – Dramatische Rettungsaktion in einem Steinbruch! Ein Rentner (79) ist mit einem Aufsitzrasenmäher in Herdecke (Ruhrgebiet, NRW) rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Einer der Notärzte musste sich aus einem Rettungshubschrauber abseilen, um zu dem schwer verletzten Mann zu gelangen.

Der Rentner war mit einem gelben Aufsitzrasenmäher abgestürzt. © Feuerwehr Herdecke Der 79-Jährige war nach seinem Sturz am gestrigen Donnerstag glücklicherweise bei Bewusstsein und konnte seine Frau alarmieren, die wiederum den Notruf wählte. Die Feuerwehr rückte gegen 17.47 Uhr zu dem Steinbruch an der Attenbergstraße aus, wobei sich ein gewaltiges Problem ergab. So war nach Angaben der Einsatzkräfte zunächst unklar, wo genau in dem weitläufigen Gebiet der verletzte Mann lag. Ein Rettungshubschrauber suchte den Steinbruch aus der Luft ab, auch eine Drohne kam zwischenzeitlich zum Einsatz. Letztendlich fand jedoch ein Mitarbeiter, der das unwegsame Gelände mit einem Quad erkundet hatte, den Verletzten im oberen Bereich in einer Gartenanlage. Kurzerhand gabelte der Quad-Fahrer einen Notfallsanitäter auf und brachte ihn zum schwer erreichbaren Einsatzort. Auch ein Rettungswagen konnte letztendlich "mit aller Kraft" zum Patienten fahren.

Hubschrauber kann nicht landen, Verletzter per Rettungswagen in Spezialklinik gebracht