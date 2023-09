Mann überfährt Frau mit Golfcart: 70-Jährige mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Türkheim - Auf einem Golfplatz in Schwaben hat sich ein tragischer Unfall ereignet. Eine 70-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Die Frau wurde in eine Fachklinik geflogen. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, verwechselte ein 79-Jähriger, der mit einem Golfcart auf der Anlage in Türkheim (Landkreis Unterallgäu) unterwegs war, am Montagnachmittag das Gas- mit dem Bremspedal.

Daraufhin überfuhr er die Frau, die vor dem Fahrzeug stand.

Die 70-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen.