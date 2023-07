Mann will Autobremsen wechseln, wenig später steht er in Flammen!

Thannhausen - In einem schwäbischen Autohaus kam es bei Arbeiten an einer Autobremse zu einem schweren Unfall .

Beim Wechsel der Bremse an einem Auto kam es in Schwaben zu einem schweren Unfall. (Symbolbild) © djedzura/123rf

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wechselte ein 20-jähriger Mitarbeiter am Mittwochnachmittag die Bremsen an einem Auto in dem Betrieb in Thannhausen (Landkreis Günzburg).

Den Angaben zufolge nutzte er dabei Bremsenreiniger. Aus ungeklärten Gründen fing das T-Shirt des Mannes dabei plötzlich Feuer.

Ein Zeuge versuchte, den brennenden Mann mit Wasser zu löschen - doch vergeblich. Erst nach dem Ausziehen des T-Shirts konnte das Feuer erstickt werden.

Ersten Einschätzungen zufolge zog sich der 20-Jährige Verbrennungen zweiten bis dritten Grades zu.