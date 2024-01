Mann wird schwer verletzt am Bahnhof gefunden, wenig später ist er tot

Stade/Hamburg - Rätsel um tragischen Vorfall am Stader Bahnhof. Eine Frau hatte am Sonntag einen Mann aus Hamburg an der Ecke des dortigen Parkhauses schwer verletzt aufgefunden, wenige Stunden später verstarb dieser im Elbeklinikum. Die Umstände, die zu seinem Tod führten, sind noch völlig unklar.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen zu dem rätselhaften Vorfall. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

"Möglicherweise hatte der Mann dort bereits längere Zeit gelegen, ohne entdeckt worden zu sein", so ein Sprecher der Polizei Stade am Montag.

Auch wie sich der 44-jährige Mann aus Hamburg seine lebensgefährlichen Verletzungen zugezogen hat, sei noch völlig unklar. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet.

Der Mann war am Sonntag von einer Zeugin an der Ecke des Parkhauses am Bahnhof in Richtung des Skaterparks gefunden worden.

Trotz sofort eingeleiteter Erstversorgung und anschließendem Transport ins Elbeklinikum erlag der Mann am heutigen frühen Nachmittag seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei sucht nun "dringend" Zeugen, so der Sprecher.