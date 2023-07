Mehrere Verletzte bei Unfall im Erzgebirge

Gelenau - In Gelenau ( Erzgebirgskreis ) sind am Donnerstagabend ein Opel und ein VW zusammengestoßen.

Der Unfall passierte gegen 18 Uhr auf der Straße der Befreiung. Die beiden Fahrzeuge sind am Ortsaufgang in Richtung Amtsberg in einer Kurve zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass der VW noch gegen die Leitplanke gedrückt wurde.

Nach Informationen vom Unfallort wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch ein Kind.

Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Angaben vor.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Gelenau mit zwölf Kameraden vor Ort.