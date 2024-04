15.04.2024 15:51 656 Mehrere Verletzte bei Unfall: Peugeot kracht frontal in Baum

In Eibenstock ist am Montag ein Peugeot frontal in einen Baum gefahren. Zwei Personen wurden verletzt.

Von Victoria Winkel

Eibenstock - Am Montagnachmittag wurden zwei Personen bei einem Unfall im Erzgebirge verletzt. Der Peugeot war in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. © Niko Mutschmann Der Crash passierte gegen 14 Uhr auf der S275 zwischen Johanngeorgenstadt und Eibenstock. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Peugeot in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, sie kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Eibenstock musste einen Brand im Motorraum löschen und die Batterie abklemmen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und dem entstandenen Schaden aufgenommen.

Titelfoto: Niko Mutschmann