01.05.2025 11:52 Mercedes erfasst Fußgänger: 27-Jähriger schwer verletzt

Auf der Frankfurter Straße (L3008) in Schöneck in Südosthessen kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem verhängnisvollen Unfall mit einem Schwerverletzten.

Von Florian Gürtler

Schöneck - Ein verhängnisvoller Unfall rief Polizei und Rettungsdienst auf den Plan: Bei dem Crash im südosthessischen Main-Kinzig-Kreis wurde ein 27 Jahre alter Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt! Der Unfall auf der L3008 in Schöneck muss mit großer Wucht erfolgt sein: An der Front eines Mercedes entstand erheblicher Schaden. © 5VISION.NEWS Der Zusammenstoß ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag auf der L3008 ("Frankfurter Straße") im Bereich der Gemeinde Schöneck, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 27-Jährige gegen 4.26 Uhr zu Fuß auf dem Straßenabschnitt zwischen den Ortsteilen Kilianstädten und Oberdorfelden unterwegs. Ein 62-jähriger Mann fuhr mit einem Mercedes auf der Landstraße. Zwar wurde er noch von einem entgegenkommenden Autofahrer mittels der Lichthupe gewarnt, doch es war bereits zu spät: Der Wagen des 62-Jährigen erfasste den jungen Mann. Unfall Skoda-Fahrerin verliert Kontrolle und knallt frontal in Fahrschulauto: Drei Schwerverletzte Der Fußgänger aus Schöneck-Oberdorfelden erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen. Er wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in eine Klinik in Frankfurt am Main gebracht. An dem Mercedes entstand Sachschaden, der von der Polizei auf etwa 5000 Euro geschätzt wird. Ein Schuh des Unfall-Opfers blieb auf der Straße: Der 27-Jährige wurde bei dem Crash schwer verletzt. © 5VISION.NEWS "Die Frankfurter Straße war für fast vier Stunden voll gesperrt", ergänzte ein Sprecher. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS