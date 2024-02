Mercedes-Fahrer rast gegen Hauswand und wird schwer verletzt

Delmenhorst - Ein 40 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Delmenhorst schwer verletzt worden.

Der 40-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Anschließend drehte sich das Auto und schleuderte auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort prallte der Mercedes gegen einen Baum, der dadurch umkippte. Der Wagen drehte sich erneut, krachte durch einen Holzzaun und kam erst an der Mauer eines Wohnhauses zum Stehen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann gegen 22.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Nordwollestraße in Richtung Nordenhamer Straße unterwegs. Dort soll er nach Zeugenangaben mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel missachtet haben.

Am Mercedes entstand ein Totalschaden, den Schaden an der Mauer, dem Baum und an einem beschädigten Verkehrszeichen schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro ein.

Gegen den Autofahrer wurde nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete die Beschlagnahme seines Telefons an.

Zeugen, die Aussagen über die vorherige Fahrweise des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 04221/1559-0 bei der Polizei zu melden.