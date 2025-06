Mercedes G 500 überschlägt sich: Flüchtete einer der Unfall-Beteiligten in den Wald?

Rodgau - Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Rodgau (Landkreis Offenbach) wurden drei Personen teils schwer verletzt. Unter anderem hatte sich bei dem Crash ein Mercedes G 500 überschlagen.

Alles in Kürze

Der Mercedes hatte sich überschlagen und blieb anschließend auf der Seite abseits der Straße liegen. © 5VISION.NEWS

Laut Polizei waren insgesamt drei Autos an dem Unfall beteiligt. Ursache und Umstände sind dabei noch völlig unklar und nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, an denen auch ein Sachverständiger beteiligt ist.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kam es gegen 0.30 Uhr auf der K174 in Höhe des Kieswerks zu dem Crash, in dessen Verlauf sich der Mercedes überschlug und letztlich im Gras abseits der Straße auf der Seite liegenblieb.

Dabei wurde einer der Insassen im Mercedes eingeklemmt. Er musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Auch sie mussten in einer Klinik behandelt werden.

Wie ein Polizeisprecher weiter sagte, wurden die ersten Ermittlungen vor Ort schnell undurchsichtig.

So hätten sich Hinweise ergeben, dass eine der am Unfall beteiligten Personen in Richtung des angrenzenden Waldes geflüchtet war.