18.07.2024 06:45 Mercedes kracht in Reformhaus: Eine Person verletzt

In Königstein im Taunus krachte am Mittwochnachmittag ein Mercedes in ein Reformhaus. Eine Person wurde verletzt in eine Klinik gebracht, die Polizei ermittelt.

Königstein im Taunus - Ein Mensch wurde verletzt: In Königstein im Taunus nordwestlich von Frankfurt ist am gestrigen Mittwoch ein Mercedes in ein Reformhaus gerast. Aus noch unbekannter Ursache krachte ein Auto in ein Reformhaus in Königstein im Taunus - eine Person wurde dabei verletzt. © Mike Seeboth Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 16 Uhr. Einer der beiden Insassen des Wagens wurde demnach verletzt und von Einsatzkräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Passanten oder Kunden des Geschäfts seien nicht verletzt worden. Die Eingangstür des Ladens wurde zerstört, hieß es weiter. Unfall Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich: Mutter und zwei Kinder schwer verletzt! Fotos vom Unfallort zeigen die Zerstörungen. Die Unfallursache ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen des für Königstein zuständigen Polizeipräsidiums Westhessen.

Titelfoto: Mike Seeboth