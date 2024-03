Mini-Fahrerin kracht in Brückengeländer: Polizei bemerkt sofort, was los ist!

Der Mini der 30-Jährigen wurde bei dem Unfall - ebenso wie das Brückengeländer - erheblich demoliert. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie ein Sprecher der Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises am Montag berichtete, war die Kölnerin in der vergangenen Nacht, gegen 0 Uhr, in ihrem Mini auf der Bergischen Landstraße Richtung Overath-Untereschbach unterwegs, als sie auf der Sülzbrücke kurz vor der Ortschaft Lehmbach plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam.

Ihr Mini krachte in der Folge derart heftig gegen das dortige Brückengeländer, dass dieses stark beschädigt wurde. Auch der Kleinwagen wurde bei dem Crash erheblich im Frontbereich demoliert. Die Frau erlitt unterdessen leichte Verletzungen.

Wenig später traf dann auch die Polizei am Ort des Geschehens ein und bekam bei der anschließenden Unfallaufnahme rasch einen Verdacht - bei der 30-Jährigen ergaben sich nämlich deutliche Anzeichen für einen Alkoholkonsum.

Einen vorläufigen Alkoholtest verweigerte die Kölnerin zwar, um die Entnahme einer Blutprobe kam sie aber dennoch nicht herum. Die Beamten kassierten zudem den Führerschein der Mini-Fahrerin ein.