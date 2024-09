Mit drei Personen besetzter VW Caddy stürzt von Brücke metertief auf Bahngleise

Darmstadt - Aus noch ungeklärten Umständen ist am Abend des gestrigen Dienstags ein mit drei Personen besetzter VW Caddy in Darmstadt von einer Brücke auf die Bahngleise gestürzt.

Der VW Caddy war auf der Brücke plötzlich von der Straße abgekommen und in das darunter gelegene Gleisbett gestürzt. © 5VISION.NEWS

Alle drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Die Zugstrecke musste für etwa drei Stunden gesperrt werden. Das Auto soll zuvor gestohlen worden sein.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war der Wagen gegen 19.45 Uhr auf der Dieburger Straße unterwegs, als er an der am Darmstädter Biergarten gelegenen Brücke plötzlich aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und in das Gleisbett stürzte.

Die drei Insassen, zwei 26 und 23 Jahre alte Männer und eine 17 Jahre alte Jugendliche, hätten sich laut Zeugenaussagen selbst aus dem stark beschädigten Caddy befreien können. Sie wurden vor Ort von den Einsatzkräften angetroffen.

Während der 23-Jährige und die Jugendliche lediglich leicht bei dem Unfall verletzt wurden, musste der 26-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wer gefahren ist, konnte laut dem Polizeisprecher noch nicht ermittelt werden. Bei allen drei Personen sei eine Blutprobe entnommen worden.