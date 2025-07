Mercedes rast frontal in Gegenverkehr: Fahrer stirbt nach Unfall mit Lastwagen

Alles in Kürze

In diesem völlig zerstörten Mercedes saß der 29-Jährige, als es zu dem verheerenden Unfall kam. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Der 29-Jährige war am Freitagmittag gegen 12.40 Uhr auf der L1140 zwischen Schwieberdingen und Möglingen aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte.

Dort stieß er frontal mit dem Lastwagen eines 48-Jährigen zusammen. Der Mann wurde den Angaben zufolge im Auto eingeklemmt, Feuerwehrleute mussten ihn befreien.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort starb er an seinen schweren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag bestätigte.

Der Lastwagenfahrer blieb laut Polizei unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.