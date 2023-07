Motorboot rast gegen Wohnhaus: Alle acht Insassen werden weggeschleudert

Lake Ozark (USA) - Das Boot fuhr vom See auf die Wiese, krachte gegen ein Haus und überschlug sich: Ein heftiger Unfall mit einem motorbetriebenen Wassergefährt ereignete sich am späten Samstagabend, dem 22. Juli, gegen 23.55 Uhr (Ortszeit) am Lake of the Ozarks (Missouri, USA).