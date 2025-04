Motorrad gerät auf L1159 in Gegenverkehr - ein Toter, zwei Verletzte

Auf der Landesstraße 1159 im Ostalbkreis sind am Samstagnachmittag zwei Motorräder zusammengestoßen - mit fatalen Folgen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die beiden Fahrer überlebten den Unfall - ein 33-Jähriger schwer und ein 22-Jähriger leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Das Motorrad des 33-Jährigen und seines 32 Jahre alten Sozius war demnach am Samstagnachmittag in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten.

Dort sei die Maschine mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 22-Jährigen zusammengestoßen.