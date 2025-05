Motorrad und Porsche krachen zusammen: Biker in Aschaffenburg schwer verletzt

Aschaffenburg - Ein 53-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall schwer verletzt, eine Kreuzung in Aschaffenburg in der Folge gesperrt.

Ein 53 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt: In Aschaffenburg stießen am späten Dienstagabend ein Motorrad und ein Porsche zusammen. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der Crash ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr an der Kreuzung "Leiderer Lichtspiele", wie die Polizei in Unterfranken am Mittwoch mitteilte.

Demnach war ein 53 Jahre alter Mann mit einem Motorrad aus der Richtung Ebertbrücke kommend auf der B26 unterwegs. Als er die Kreuzung passierte, stieß seine Maschine aus noch unbekannter Ursache mit einem Porsche Macan zusammen.

Der Biker wurde bei dem Crash schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den Mann und brachten ihn in eine Klinik.

Die vier Insassen des Porsche blieben unverletzt.