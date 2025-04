Motorradfahrer krachen frontal ineinander - mit tödlichen Folgen!

Kißlegg - Schwere Folgen hatte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend in Kißlegg (Landkreis Ravensburg).

Zwei Rettungshubschrauber waren am Unfallort im Einsatz. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Kurz nach 19 Uhr setzte ein 22 Jahre alter Kawasaki-Fahrer auf der K8007 in Richtung Kißlegg zum Überholen eines Autos an. Es soll sich um eine unübersichtliche Stelle gehandelt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Während des Überholvorgangs kam es zur Frontalkollision mit einem Motorradfahrer (†54) auf der Gegenfahrbahn.

Beide lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Der 54-Jährige erlag jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen.

Der Unfallverursacher befindet sich laut aktuellem Stand noch immer in einem kritischen Zustand.