13.04.2024 11:16 944 Motorradfahrer kracht frontal in VW Polo und wird schwer verletzt - Heli angefordert!

Bei einem Verkehrsunfall an der Lindenstraße in Wülfrath (Kreis Mettmann) wurde am Freitagabend gegen 20.25 Uhr ein 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Von Frederick Rook

Wülfrath - Bei einem Verkehrsunfall an der Lindenstraße in Wülfrath (Kreis Mettmann) wurde am Freitagabend ein 64-jähriger Biker schwer verletzt. Das Motorrad der Marke Yamaha wurde bei dem Frontalzusammenstoß mit einem VW Polo völlig zerstört. © Florian Schmidt Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 61-jähriger Mann gegen 20.25 Uhr mit seinem VW Polo mit zwei weiteren Insassen in Richtung Mettmanner Straße. Auf Höhe der Hausnummer 10 wollte er einen vor ihm fahrenden Radler überholen und zog dafür mit seinem Fahrzeug zum Teil auf die Gegenfahrbahn. Dabei krachte er frontal mit dem Motorrad zusammen, das zuvor hinter einer Reihe geparkter Autos hervorgekommen war. Der Biker stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Unfall 31-jähriger Gleitschirmflieger in Heidelberg abgestürzt Lebensgefahr besteht für den 64-Jährigen entgegen der ersten Einschätzung nicht. Der Polo-Fahrer und seine zwei Begleitpersonen erlitten einen Schock und mussten von den Rettungskräften vor Ort betreut werden. Von der Yamaha blieb nach dem Crash nur noch ein Totalschaden übrig. Und auch der VW wurde so stark beschädigt, dass er letztlich nicht mehr fahrtüchtig war. Der schwer verletzte Biker (64) musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. © Florian Schmidt Während der Unfallaufnahme wurde die Lindenstraße im Bereich des Einsatzortes gesperrt und erst gegen 3.30 Uhr wieder freigegeben. Die Suche nach dem Fahrradfahrer blieb bis dato ohne Erfolg.

Titelfoto: Florian Schmidt