Motorradfahrer stürzt und gerät unter Auto: 16-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Landkreis Trier-Saarburg - Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist am Abend des gestrigen Sonntags bei einem Motorradunfall im Landkreis Trier-Saarburg ums Leben gekommen.

Passiert ist das Unglück laut einem Sprecher der Polizei gegen 19.30 Uhr in dem Ort Kell am See.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 16-Jährige auf der Zufahrtsstraße vom See in Richtung Kreisstraße 75 unterwegs, als er mit seinem Leichtkraftrad in einer Kurve aus noch unbekannter Ursache stürzte und von einem entgegen kommenden Auto erfasst wurde.

Dabei erlitt der 16-Jährige die tödlichen Verletzungen. Der 34 Jahre alte Fahrer des Autos blieb unverletzt, stand nach dem Unfall aber unter Schock.

