Motorradfahrer zerschellt an VW Golf und stirbt am Unfallort

Sankt Augustin - Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden wurde am frühen Sonntagabend in Sankt Augustin in einen heftigen Verkehrsunfall verwickelt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Mit hoher Geschwindigkeit krachte der Motorradfahrer (†31) am Sonntagabend auf der B56 in die Seite des VW-Golfs. © Alexander Franz

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Mann gegen 18.40 Uhr mit seiner KTM auf der Bonner Straße (B56) im Stadtteil Hangelar in Richtung ehemaliger Bundeshauptstadt gefahren sein. An der Kreuzung zum Heckenweg missachtete er offenbar eine rote Ampel.



Anhand der vorgefundenen Spuren auf dem Asphalt vermuten die Beamten, dass der Niederländer noch versucht hatte, zu bremsen. Dabei verlor er vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Im Anschluss prallte er mit hoher Geschwindigkeit in die Seite eines VW-Golfs. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 61-jährige Autofahrerin aus Sankt Augustin zu diesem Zeitpunkt bei Grünlicht nach links auf die B56 abgebogen.

Durch den heftigen Aufprall zog sich der Biker schwerste Verletzungen zu, an denen er wenig später noch an der Unfallstelle verstarb. Die Golf-Fahrerin erlitt einen schweren Schock und wurde von den Rettungskräften zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.