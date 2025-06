Motorräder stoßen frontal zusammen: Beide Biker tot

Reutlingen - Ein verhängnisvoller Motorrad-Crash im Ländle hat am Sonntag zwei Biker das Leben gekostet.

Alles in Kürze

Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro bei einem Motorrad-Crash auf der L230. © onw-images / Simon Zeiher

Wie die Polizei berichtet, waren die Verunglückten auf der L230 nahe Reutlingen in Gruppen unterwegs.

Einerseits fuhr eine 25-Jährige mit ihrer Suzuki in einer Gruppe von vier Fahrern in Richtung Münsingen und überholte als Letzte einen vorausfahrenden Renault Trafic, an dessen Steuer ein 49-Jähriger saß.

Ihr entgegen kam eine fünfköpfige Motorrad-Gruppe.

Vorneweg fuhr ein 66-Jähriger auf seiner Yamaha-Maschine.

Beide Personen kollidierten frontal und erlagen noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen. Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt waren vor Ort. Um die Ursache des Crashs klären zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugeholt.