Museumsbahn rammt Trecker: Polizei hat Vermutung zur Ursache

Geestland - Eisenbahnunfall in Niedersachsen : Im Landkreis Cuxhaven kollidierte am Wochenende eine Museumsbahn mit einem Traktor.

Die Museumsbahn stieß mit dem Anhänger eines Traktors zusammen. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag gegen 16.40 Uhr in Debstedterbüttel, einem Ortsteil von Geestland, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Dort befindet sich an der Bahnhofsallee ein unbeschrankter Bahnübergang.

Ein 23-Jähriger lenkte seinen Trecker mit Anhänger über die Querung. Die Sonne blendete ihn nach Polizeiangaben so stark, dass er die von rechts kommende Museumsbahn übersah.

Der 47-jährige Lokführer bremste zwar sofort, doch konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern: Der Zug rammte den Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns.

Glücklicherweise blieben die etwa 30 Fahrgäste der Museumsbahn, der Lokführer und der Treckerfahrer unverletzt.

Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Die Lok konnte nach der Kollision ihre Fahrt fortsetzen, die Fahrgäste waren zuvor mit einem Bus zurück nach Bad Bederkesa gebracht. Gegen den 23-jährigen Traktorfahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.