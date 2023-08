Mutter (†38) stirbt nach Frontal-Crash: Vier Schwerverletzte, darunter zwei Kinder

Die B32 musste rund fünf Stunden gesperrt werden. © Thomas Warnack/dpa

Eine Jeep-Fahrerin (43), die am Sonntagnachmittag auf der B32 in Richtung Bad Saulgau unterwegs war, geriet aus bisher unklarer Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden VW einer 38-Jährigen.

Die VW-Fahrerin verstarb noch am Unfallort, ihre zwei Kinder erlitten schwere Verletzungen. Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes wurden die Insassen im Wagen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden.

Zwei Personen im Jeep wurden ebenfalls schwer verletzt und kamen in nahegelegene Kliniken, wie die Polizei mitteilte.

Ein Gutachter soll die Beamten nun dabei unterstützen, die genauen Hintergründe des Unfalls zu ermitteln.