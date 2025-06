08.06.2025 07:57 Mysteriöser Crash: 58-Jähriger stirbt nach Rettung aus seinem Auto

Tragischer Autounfall am Niederrhein: In Tönisvorst ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Über die genauen Hintergründe kann die Polizei nur spekulieren.

Von Frederick Rook

Tönisvorst - Tragischer Autounfall am Niederrhein: In Tönisvorst ist am Samstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Über die genauen Hintergründe kann die Polizei aktuell nur spekulieren. Alles in Kürze 58-Jähriger stirbt nach Autounfall in Tönisvorst

Mann prallt gegen Baum und wird aus Wrack gerettet

Polizei vermutet medizinischen Notfall als Unfallursache

Feuerwehr befreit Fahrer aus dem Auto

Ermittlungen dauern an, Polizei sucht nach Hinweisen Mehr anzeigen Noch sind die Ermittlungen der Polizei zu dem Unfall nicht abgeschlossen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Wie die Sicherheitsbehörde tags darauf bekannt gab, stieg der 58-Jährige gegen 21.30 Uhr in sein geparktes Fahrzeug auf der Kempener Straße im Stadtteil Vorst und startete den Motor. Anschließend fuhr er plötzlich mit offensichtlich sehr hoher Geschwindigkeit an und prallte nur wenige Meter weiter leicht gegen einen Baum am Straßenrand. Dabei wurde das Auto zwischen dem Holzgewächs und einem Zaun eingeklemmt. Über die Ursache für den rätselhaften Crash kann die Polizei nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nur mutmaßen. Vermutlich war ein medizinischer Notfall der Grund für das folgenschwere Fahrmanöver. Unfall Straßenbahn-Unfälle in Karlsruhe: Eine Person verletzt Da sich die Türen nicht mehr öffnen ließen, musste der Fahrer durch die Kameraden der alarmierten Feuerwehr aus seinem Unfallwagen geborgen werden. Rettungskräfte kümmerten sich anschließend um die medizinische Versorgung des 58-Jährigen, allerdings vergeblich. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Polizei hofft auf sachdienliche Hinweise Der Unfall wurde mit Unterstützung eines spezialisierten Verkehrsunfallteams des Polizeipräsidiums Essen aufgenommen. Für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen blieb die Kempener Straße für den Verkehr voll gesperrt. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die zuständige Sicherheitsbehörde in Viersen unter der Rufnummer 02162/3770 entgegen. Die Ermittlungen dauern noch an.

