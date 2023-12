Mysteriöser Unfall: Auto wird von Leitplanke durchbohrt, doch wo sind die Insassen?

Waldbröl - In der Nacht zu Mittwoch ist es in Waldbröl (Oberbergischer Kreis) zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen, bei dem ein Kleinwagen von einer Leitplanke vollständig durchbohrt wurde. Die Umstände sind mysteriös.

Zeugen beobachteten nach dem Unfall ein Duo, das offenbar versuchte, den Kleinwagen von seinem "Spieß" zu befreien. © Polizei Oberbergischer Kreis

Nach eigenen Angaben war die Polizei in der vergangenen Nacht gegen 0.30 Uhr zum Friedrich-Engelbert-Weg alarmiert worden, wo sich den Beamten dann ein Bild bot, das sie wohl auch nicht alle Tage sehen.

Demnach war ein Ford Fiesta zuvor offensichtlich von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Leitplanke dabei so unglücklich getroffen, dass der Stahl sich am Stück durch die Windschutzscheibe gebohrt hatte und an der Heckscheibe des Kleinwagens herausschaute.

Insassen des Fiesta trafen die Beamten zwar nicht an, dafür erhielt die Polizei jedoch Hinweise durch Zeugen. Diese hätten kurz nach dem spektakulären Unfall nämlich eine Frau und einen Mann beobachtet, die offenbar versuchten, den Wagen wieder von der Leitplanke zu befreien, wie es hieß.

"Dies scheiterte allerdings, worauf sich die beiden noch vor Eintreffen eines Streifenwagens zu Fuß von der Unfallstelle entfernten", so ein Polizeisprecher.