Nach Fahrrad-Unfall im Norden: 11-Jähriger an schweren Verletzungen gestorben

Oeversee - Am Freitagmorgen wurde ein 11-jähriger Radfahrer von einem Auto angefahren. Der Junge erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Jetzt ist er gestorben.

Alles in Kürze

Der 11-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. © nordpresse mediendienst/Sebastian Iwersen

Wie die Polizei mitteilte, erlag der Junge seinen Verletzungen am Samstagmittag im Universitätsklinikum Kiel, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Gegen 7 Uhr war der Junge auf dem Radweg neben der L317 in Richtung Jarplund unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle in der Gemeinde Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) wollte er die Landstraße schließlich überqueren, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Eine 43-jährige Autofahrerin, die ebenfalls in Richtung Jarplund unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 11-Jährigen mit ihrem Ford Fiesta. Das Kind zog sich durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.