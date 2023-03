20.03.2023 11:44 Nach heftigem Unfall: Audi-Fahrer versucht zu fliehen und läuft Polizisten in die Arme

In Wuppertal ist ein Autofahrer (42) am späten Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

Von Laura Miemczyk

Wuppertal - Bei einem Unfall in Wuppertal hat ein Autofahrer (42) am späten Sonntagabend Verletzungen erlitten. Der Audi TT landete bei dem Unfall in Wuppertal auf dem Dach. © Tim Oelbermann Der 42-Jährige war laut Angaben der Polizei auf der Briller Straße in Richtung Süden unterwegs, als er mit seinem Audi TT aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte in der Folge gegen einen geparkten VW Golf, der wiederum auf einen VW Touran geschoben wurde. Der Sportwagen des 42-Jährigen landete bei dem heftigen Aufprall auf dem Dach und wurde schwer beschädigt. Der leicht verletzte Fahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, wurde jedoch in unmittelbarer Nähe von Polizisten angetroffen. Er sei noch vor Ort ambulant von Rettungskräften versorgt worden. Unfall Verheerender Frontal-Crash auf B9: Autofahrer (†76) stirbt Bei dem Crash entstand ein hoher Sachschaden, den die Beamten auf etwa 25.000 Euro schätzten. Auch Feuerwehrkräfte waren nach dem Crash auf der Briller Straße vor Ort gewesen. © Tim Oelbermann "Dem 42-jährigen Mann wurde im Rahmen der Ermittlungen eine Blutprobe entnommen", teilte ein Polizeisprecher abschließend mit.

Titelfoto: Tim Oelbermann