Opel und Honda stoßen zusammen: Beide Autofahrer verletzt

Nach dem Crash war keines der Autos mehr zu gebrauchen. © Daniel Förster

In Pirna-Copitz war am Mittwochnachmittag gegen 17.25 Uhr ein Rentner (76) mit seinem Opel Astra auf der Sachsenbrücke unterwegs, wollte von dieser nach links in die Pratzschwitzer Straße einbiegen.

Doch dort kam gerade ein Honda Civic, beide Autos schrammten aneinander.

Sowohl der Senior, als auch der Honda-Fahrer (20) wurden verletzt.