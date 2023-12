Nach Unfall: Ersthelfer finden schwer verletztes Baby allein im Auto - Vom Fahrer fehlt jede Spur

In der Nacht zu Samstag wurde bei einem Unfall in der Sylter Straße in Wiesbaden ein Baby schwer verletzt. (Symbolbild) © Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler

Der Crash ereignete sich bereits in der Nacht zum gestrigen Samstag in der Sylter Straße in Wiesbaden, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

Demnach hatten Zeugen gegen 2 Uhr in der Nacht einen lauten Knall gehört und sich danach zum Unglücksort begeben. Sie fanden einen auf der Fahrerseite liegenden VW Touran und darin das verletzte Baby.

Die Ersthelfer kümmerten sich sofort um das Kind und alarmierten Rettungsdienst und Polizei. Das Baby wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Polizeisprecher betonte, dass die Verletzungen des Kindes laut einer ersten medizinischen Einschätzung nicht lebensbedrohlich seien.

Ermittlungen hätten ergeben, dass der VW aus unbekannter Ursache mit mehreren geparkten Autos, einer Laterne und "neben der Fahrbahn befindlichen Findlingen" zusammengekracht sei. Insgesamt seien fünf weitere Wagen bei dem Unfall "erheblich beschädigt" worden.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 50.000 Euro geschätzt.