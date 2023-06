Lkw fährt über Rot und verursacht heftigen Unfall: Junge (9) schwebt in Lebensgefahr

Hannover – Bei einem schlimmen Unfall am Freitagmorgen im Stadtteil Hannover-Brinkhafen sind ein 47-jähriger Vater und sein neunjähriger Sohn schwer verletzt worden. Der Junge schwebt in Lebensgefahr.

In Hannover ist am Freitagmorgen ein Junge (9) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren Vater und Sohn in einem Citroën auf der Walter-Bruch-Straße in südliche Richtung unterwegs, als sie an der Kreuzung zum Industrieweg mit einem Lkw zusammenstießen.

Dieser soll nach ersten Erkenntnissen eine rote Ampel überfahren haben und mit voller Wucht in die Beifahrerseite des Citroën gefahren sein. Dort habe den Angaben zufolge, der Neunjährige gesessen.

Durch den Aufprall wurde der 47-Jährige schwer und sein Sohn lebensbedrohlich verletzt.

Beide wurden mit je einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.