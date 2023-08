Tragisches Ende einer Motorrad-Ausfahrt: Biker (18) überrollt 23-Jährigen

Naundorf - Bei einer Motorrad-Ausfahrt in Nordsachsen wurden am Samstag mehrere Männer verletzt, einer von ihnen schwer.

Die drei beteiligten Biker wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild) © 123RF/osobystist

Wie die Leipziger Polizeidirektion mitteilte, waren mehrere Motorradfahrer im Rahmen einer großen Ausfahrt auf der Mügelner Straße kurz nach Naundorf unterwegs, als der Unfall gegen 14 Uhr seinen Lauf nahm.

Demnach fuhr ein 16-jähriger Teilnehmer an der Ausfahrt auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 23-jährigen Biker. Auch ein hinter ihm fahrender 18-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, woraufhin er mit seinem Motorrad über den gestürzten 23-Jährigen fuhr.

"Alle drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und der 23-Jährige so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste", so die Info der Polizeidirektion. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der 18-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Seinem Bike fehlte zudem die Zulassung, sodass nun gegen ihn ermittelt wird.