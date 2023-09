Dreister Gaffer filmt: Mann (†24) stirbt bei schwerem Unfall

In Niederbayern kam es zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Autos. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es am Mittwochabend gegen 18.44 Uhr zu einem tödlichen Unfall auf der B299 in Höhe des Gewerbegebietes bei Vilsbiburg mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 24-Jähriger fuhr dort mit einem VW Golf von Achldorf her kommend in Fahrtrichtung Geisenhausen.

In einer Rechtskurve verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern.

Er kam auf die Gegenfahrbahn und krachte dort mit dem Škoda Octavia eines 59-jährigen Mannes aus dem Bereich Bad Lausick zusammen. Eine dahinter fahrende 23-Jährige aus dem Bereich Bodenkirchen stieß mit ihrem VW anschließend gegen den Skoda.

Der 24-Jährige wurde im VW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 59-jährige Škoda-Fahrer wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz (60) wurde mittelschwer verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Die 23-jährige VW-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Sie konnte nach einer kurzen Behandlung durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden.