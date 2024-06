Horror-Unfall: Mann spießt sich an Eisenstange auf - und lebt!

Olomouc (Tschechien) - Beim Kirschenpflücken hat ein Mann in Tschechien einen Horror-Unfall erlebt. Radovan Kučer (59) stürzte so unglücklich von einer Leiter, dass er sich auf einer Eisenstange aufspießte.

Radovan Kučer (59) hatte Glück im Unglück. Um ein Haar wäre er beim Kirschenpflücken ums Leben gekommen. © Screenshot/X/@fnolomouc

Die Stange habe quer die Brusthöhle durchdrungen, beide Lungenflügel durchstoßen und sei nur um wenige Millimeter am Herzen und anderen lebenswichtigen Organen vorbeigeschrammt.

Das teilte das Universitätskrankenhaus in Olomouc (Olmütz) am Dienstag mit.

In einer fünfstündigen Notoperation hätten die Ärzte dem 59-Jährigen das Leben gerettet. Für die beteiligten Mediziner sei es der erste derartige Fall gewesen, hieß es.

Kučer erinnerte sich noch gut daran, wie es zu dem Zwischenfall in dem Dorf Vikos gekommen war: "Ich hielt mich mit der einen Hand an der Leiter fest, um mit der anderen den Korb vom Haken zu nehmen und herunterzuklettern. Und in diesem Augenblick glitt die Leiter weg oder kippte um und ich flog herunter."