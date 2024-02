NRW: So viele Menschen starben im Winter bei Autounfällen

Trotz der Zahlen ging die Anzahl an Todesopfern signifikant zurück. © Stefan Puchner/dpa

Die Anzahl der Unfälle im Straßenverkehr mit verletzten Beteiligten ging in der Zeit um 3,1 Prozent zurück auf knapp 12.000 Verkehrsunfälle, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

Von Dezember 2022 bis Februar 2023 starben demnach bei Unfällen im Straßenverkehr 88 Menschen. 1989 Personen seien schwer verletzt worden. "Das waren 13,7 Prozent weniger getötete Personen und 17,0 Prozent weniger Schwerverletzte als im Vorjahreswinter", teilte IT.NRW mit.

In den Wintermonaten 22/23 wurde bei 335 Unfällen mit Personenschaden als Ursache Schnee und Eis festgestellt. Das waren 5,4 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Winters 2021/22.