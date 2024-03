Kesselwagen mit hochentzündlichem Gas bei Rangier-Arbeiten entgleist

Der Crash ereignete sich am heutigen Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr bei Rangier-Arbeiten auf dem Gleis 121, teilte die zuständige Bundespolizeiinspektion in Frankfurt am Main mit.

Neben der Polizei rückte auch die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften nach einem Rangier-Unfall im Güterbahnhof Offenbach aus. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Neben der Polizei seien auch Kräfte der Feuerwehr und ein Notfall-Manager der Deutschen Bahn im Offenbacher Güterbahnhof im Einsatz. Ein Hubschrauber der Bundespolizei kreiste demnach ebenfalls kurz über der Unglücksstelle.

Die Unfallursache ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hierzu werden auch Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 0691301451103 bei den Beamten der Frankfurter Bundespolizei melden sollen.

Was die Bergung der beiden entgleisten Kesselwagen betrifft, so dauert diese weiter an. Ein "Bergungstrupp mit spezieller Hebetechnik" der Deutschen Bahn sei unterwegs nach Offenbach am Main.

"Wie lange die Aufgleisarbeiten dauern werden, steht noch nicht fest", fügte der Polizeisprecher noch hinzu.

Auswirkungen auf den übrigen Bahnverkehr in der Region gebe es nicht.