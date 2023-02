Vier Autos krachen auf A28 ineinander und sorgen für Vollsperrung

Auf der A28 sind zwischen Delmenhorst und Oldenburg am Dienstag zahlreiche Autos ineinandergekracht. © Nonstopnews

Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 30-jährige Frau aus Hannover mit ihrem BMW in Richtung Oldenburg, als es aufgrund von Bauarbeiten zwischen der Anschlussstelle Hatten und dem Kreuz Oldenburg-Ost gegen 10.50 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kam.

Eine 61 Jahre alte Bremerin erkannte den stockenden Verkehr zu spät und fuhr mit ihrem Suzuki auf den BMW auf. Ein dahinter fahrender Mann (47) aus Großenkneten krachte mit seinem Wagen daraufhin in den Suzuki und wurde selbst von einem Transporter eines 26-Jährigen gerammt.

Zum Glück entstanden bei den zahlreichen Zusammenstößen weitestgehend nur Blechschäden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Die BMW-Fahrerin erlitt in Folge des Zusammenstoßes aber leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren beteiligten Personen konnten vor Ort behandelt werden.



Die Geschehnisse in Richtung Oldenburg waren auf der Gegenfahrbahn für einige Autofahrer so interessant, dass es auch in Richtung Bremen zu einem Auffahrunfall kam, wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte.