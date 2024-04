Opel-Fahrer (†28) rast in die Kurve, dort kommt ihm ein Lkw entgegen

Jede Hilfe zu spät kam für einen jungen Opel-Fahrer (†28) nach einem schweren Unfall auf der B30. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der junge Mann war in der Nacht auf den heutigen Samstag gegen 3.20 Uhr mit seinem Opel auf der B30 auf Höhe von Unteressendorf in Richtung Biberach unterwegs.

Laut Polizeiangaben fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Rechtskurve, woraufhin sein Auto ins Schleudern kam und auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort krachte er mit einem 40-Tonner zusammen, der in diesem Moment in Richtung Ravensburg unterwegs war.

Dessen 45-jähriger Fahrer hatte noch ein Ausweichmanöver versucht, was ihm jedoch misslang. Der 28-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.