Opel kracht gegen Baum: Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod feststellen

Stade - Gegen kurz nach 4 Uhr am Freitagmorgen entdeckte eine Autofahrerin auf der Landesstraße 124 zwischen Hollenbeck und Ahlerstedt ( Niedersachsen ) einen völlig zerstörten Opel, der gegen einen Baum geprallt ist.

Alles in Kürze

Auf einer Landstraße in Niedersachsen hat es einen tödlichen Unfall gegeben. © Polizeiinspektion Stade

Als Polizei und Feuerwehr nur wenig später am Unglücksort eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Ein Opel Mokka stand völlig zertrümmert am Straßenrand, auf dem Fahrersitz ein 83-jähriger Mann aus Harsefeld, heißt es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Stade.

Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte konnten der Notarzt und das Team des Rettungswagens nur noch den Tod des Fahrers feststellen – er verstarb noch am Unfallort.

Nach ersten Erkenntnissen war der Senior aus Richtung Hollenbeck in Richtung Ahlerstedt unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen den Baum krachte.

Ob gesundheitliche Probleme oder andere Faktoren den Unfall auslösten, ist derzeit noch unklar.