Peugeot kracht frontal in Mercedes: Teenager stirbt bei tragischem Unfall

Ostelsheim - Tragischer Unfall im Landkreis Calw: Am späten Mittwochabend sind auf der L183 zwei Autos frontal ineinander gekracht – der Crash forderte ein Todesopfer.

Teile des Peugeot liegen nach dem Crash auf der Fahrbahn herum, so heftig war der Aufprall. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, ereignete sich das Unglück auf der Landstraße zwischen den Ostelsheim und Dätzingen gegen 22.38 Uhr.

Demnach war der Fahrer (19) eines Peugeot bei regennasser Straße in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Mercedes-Kleinbus zusammengestoßen.

Sowohl der 19-Jährige und sein Beifahrer (18) als auch der Lenker (63) des Mercedes seien in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden – die Feuerwehr musste sie befreien.

Während der 18-Jährige mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste, kam für den Unfallverursacher jede Hilfe zu spät - er starb noch am Unfallort. Auch der 63-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert.

Beide Fahrzeuge wurden komplett zerstört, es entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Die Landstraße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.