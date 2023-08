Pick-up-Fahrer verliert die Kontrolle und landet in Vorgarten

Hürth - In Hürth bei Köln ist ein Autofahrer (54) bei einem Unfall verletzt worden. Die Landstraße 103 ist noch bis zum Abend gesperrt.

Der Pick-up blieb seitlich und sichtbar demoliert in einem Vorgarten liegen. © Polizei Rhein-Erft-Kreis

Wie die Polizei im Rhein-Erft-Kreis mitteilte, war der 54-Jährige am Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr mit seinem weißen Pick-up auf der L103 in Richtung Glückaufstraße unterwegs, als er in einer dortigen Linkskurve aus bislang unklarer Ursache plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der Pick-up rutschte ersten Erkenntnissen zufolge daraufhin über eine Verkehrsinsel, drehte sich und stieß gegen den Bordstein des Gehwegs, ehe er schließlich auf der Seite in einem Vorgarten liegenblieb.

Der 54-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Weiter seien ein Straßenschild, die Verkehrsinsel und ein Zaun bei dem Crash in Mitleidenschaft gezogen worden, berichteten die Beamten.