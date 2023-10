01.10.2023 18:15 Polizei rätselt nach Motorrad-Drama: Nissan rast in Biker-Gruppe - ein Toter

Am Sonntagnachmittag kam es in Bischofsheim in der Rhön (Unterfranken) zu einem tödlichen Unfall, bei dem ein 67-Jähriger sein Leben verlor.

Bischofsheim in der Rhön - Schreckliches Unglück am heutigen Sonntagnachmittag in Unterfranken. Dort kam ein Motorradfahrer ums Leben, nachdem ein Auto ihm und einer Gruppe weiterer Biker entgegenkam. Die Klärung des tödlichen Unfalls stellt die Polizei derzeit noch vor Rätsel. Der Verstorbene war in einer Gruppe mit weiteren Bikern unterwegs, ehe der Nissan ihnen entgegenkam. (Symbolfoto) © 123RF/akintevsam Wie die unterfränkische Polizei berichtet, waren ein 67 Jahre alter Mann und dessen Weggefährten auf einer Kreisstraße in Bischofsheim in der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) unterwegs. Gegen 14 Uhr befand sich die Biker-Gruppe schließlich auf dem Weg von Oberwildflecken nach Haselbach, wo es im Bereich einer Kurve zum Schlimmsten kam. Dort kam dem Zweirad-Trupp nämlich ein Nissan entgegen, der ersten Erkenntnissen nach wohl auf die Gegenfahrbahn geraten war. Unfall Smartwatch ruft die Polizei: Unfallfahrer stellt sich dumm Hierdurch wurde der 67-Jährige von dem Auto erfasst und durch die Wucht des Aufpralls von seinem Motorrad geschleudert. In der Folge blieb der Biker schwer verletzt auf dem Asphalt liegen, wo sich ein sofort alarmierter Notarzt um ihn kümmerte. Erste-Hilfe-Maßnahmen kommen zu spät: Verletzter stirbt am Unfallort Doch weder die Erste-Hilfe-Maßnahmen seiner Biker-Freunde noch die Bemühungen des Mediziners waren von Erfolg gekrönt, sodass der Verletzte wenig später noch am Unfallort verstarb. Über den Zustand des Autofahrers wurde hingegen nichts bekannt. Die weiteren Motorradfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Der ermittelnden Polizei aus Bad Neustadt wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger zur Seite gestellt. Für die Dauer des Einsatzes wurde der betroffene Streckenabschnitt der Kreisstraße zwischen Oberwildflecken und Haselbach für mehrere Stunden voll gesperrt.

