Polizeiauto brettert über Kreuzung und verursacht heftigen Unfall

Ratingen - In Ratingen ist es am gestrigen Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Beteiligt war auch ein Streifenwagen.

Allerdings stand der Fahrer des Polizeiautos unter Schock und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Kollegin blieb ebenfalls unverletzt.

An der Kreuzung Wilhelmring/Bahnstraße entschieden sich die Beamten, die Sirene aus einsatztaktischen Gründen auszuschalten.

Auch die 38-jährige Frau sowie ihre beiden Kinder im Alter von ein und sechs Jahren, die sich ebenfalls in dem Seat befanden, mussten zur Kontrolle in eine Klinik gebracht werden. Alle drei konnten jedoch noch am selben Tag das Krankenhaus verlassen.

Zwar wurde niemand schwer verletzt, dennoch mussten beide Autos abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 24.000 Euro geschätzt. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.