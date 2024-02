09.02.2024 14:56 Polizeiauto erfasst Fußgänger: Mann mit schweren Verletzungen in Klinik

Am frühen Morgen ist am Freitag in Nürnberg ein 64-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er wurde von einem Polizeiwagen erfasst.

Von Marco Schimpfhauser

Nürnberg - Ein 64 Jahre alter Fußgänger ist am Freitagmorgen im Nürnberger Westen von einem Polizeifahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Bei einem Unfall zwischen einem Streifenwagen und einem Fußgänger ist ein 64-Jähriger schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken bekannt gab, ereignete sich der Unfall gegen 6.15 Uhr. Bei dem Unfallwagen handelt es sich um eine Streife des USK Mittelfranken "mit Sonderrechten", wie die Polizei anfügte. "Als das Fahrzeug an der Kreuzung zur Fürther Straße nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem 64-jährigen Fußgänger, der gerade die Straße bei Grünlicht überquerte", teilten die Beamten mit. Unfall VW-Fahrer (84) erfasst Kleinkind: Vierjährige schwer verletzt! Der Mann erlitt neben Schürfwunden auch schwere Kopf-Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert. Laut einer Sprecherin war der Einsatzwagen mit Blaulicht unterwegs. Ob auch das Martinshorn eingeschaltet war, ist derzeit noch nicht klar. Gegen den 30 Jahre alten Fahrer, der mit zwei weiteren Insassen unterwegs war, wird wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.



Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa