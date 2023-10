Radfahrer (†86) stirbt bei schwerem Unfall in Eilenburg!

Eilenburg - Bei einem tödlichen Unfall im Nordsächsischen Eilenburg ist am Samstagnachmittag ein 86-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Ein weiterer Radler (60) wurde schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versuchten noch den Radfahrer zu retten, doch die Hilfe war vergebens. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 48-jähriger Citroen-Fahrer den Unfall verursacht, der sich gegen 16.25 Uhr ereignete.

Der Mann war zuvor auf der Sprottaer Landstraße in westlicher Richtung unterwegs gewesen. An der Kreuzung Dübener Landstraße, Rosa-Luxemburg- und Puschkinstraße soll er dann die rote Ampel missachtet haben und links an mehreren haltenden Fahrzeugen vorbeigefahren sein.

Dabei zog er offenbar so weit nach links raus, dass er nicht nur auf die Gegenspur geriet, sondern auch auf den daneben liegenden Radstreifen, auf dem in diesem Moment die beiden Radfahrer unterwegs waren.

Es kam zur Kollision, woraufhin der Citroen-Fahrer auch noch in die Ampelanlage rauschte.

Alarmierte Rettungskräfte versuchten noch, den 86-Jährigen zu retten, doch die Hilfe war vergebens. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der 60-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Angehörige mussten währenddessen von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.