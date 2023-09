17.09.2023 16:26 Radler (47) prallt gegen geparkten SUV und stirbt noch vor Ort

Ein Radfahrer ist in Wuppertal mit einem geparkten SUV zusammengestoßen und noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben.

Von Nicole Reich

Wuppertal – Tragischer Unfall in Wuppertal! Ein Fahrradfahrer ist gegen ein parkendes Auto geprallt und gestorben. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Radfahrer tun. © Christoph Petersen Der 47-Jährige erlag nach dem Zusammenprall noch am Unfallort seinen Verletzungen. Rettungskräfte stellten seinen Tod in der Nacht zum heutigen Sonntag gegen 0.41 Uhr fest. Er sei aus zunächst unklaren Gründen in einer Kurve von der abschüssigen Cronenberger Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Danach prallte er mit seinem E-Bike gegen den schwarzen VW Tiguan und stürzte auf die Straße. Das E-Bike wurde bei dem Unfall zerstört. © Florian Schmidt Den Angaben nach hat der 47-Jährige während der Fahrt mit seinem Rad keinen Helm getragen.

Titelfoto: Christoph Petersen