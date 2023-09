Radler kracht mit Lkw zusammen: Identität von schwer verletztem Mann bislang unklar

Kreuztal - In Kreuztal (Kreis Siegen-Wittgenstein) ist ein Radfahrer am Freitag mit einem Lkw zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Mann konnte noch nicht identifiziert werden - die Polizei bittet um Hinweise.

Rettungskräfte kümmerten sich um den schwer verletzten Radfahrer. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie ein Sprecher der Polizei am Abend mitteilte, war der 42-jährige Lkw-Fahrer am Freitagmittag gegen 13.44 Uhr auf der Siegener Straße in Richtung Buschhütten unterwegs, als er in Höhe des Roten Platzes mit dem querenden Fahrradfahrer zusammenprallte.

Bei dem Unfall erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der medizinischen Versorgung sei auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt worden, wie es hieß.

An der Unfallstelle gebe es eine Fußgängerfurt, die per Ampel geregelt sei, erklärte der Sprecher.

Aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen sei derzeit noch nicht abschließend geklärt worden, ob der Radler aus Richtung des Platzes kam und die Straße gequert hatte oder ob er neben dem Lkw auf der dortigen Busspur gefahren war, um nach links in Richtung Roter Platz zu queren und dabei vielleicht die Spur des Lasters gekreuzt hatte.

"Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der [...] Lkw-Fahrer Grünlicht gehabt haben", hieß es seitens der Beamten. Während der Unfallaufnahme blieb die Siegener Straße für mehr als eine Stunde gesperrt.